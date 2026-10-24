W Sudanie Związek Izb Transportowych, który reguluje publiczne i prywatne usługi transportowe, w tym miesiącu podniósł taryfy na autobusy międzymiastowe o 40%, a opłaty za przejazd minibusami o 30%. Powodem były niedobory i wzrost cen paliwa, które utrudniają działalność przewoźników i zwiększają wydatki pasażerów.

Jak podaje Al Jazeera, kierowca minibusa Azhari Mohamed z Port Sudan pracuje od 6:00 do 21:00, jednak z powodu braku benzyny przez dwa dni przewozi pasażerów, a trzeci spędza w kolejkach po paliwo. Jak mówi, oczekiwanie może trwać ponad pięć godzin, a benzyna często kończy się jeszcze przed jego kolejką.

Kolejki na stacjach paliw i koszty przewoźników

Minibus Mohameda zużywa około 11 litrów benzyny dziennie, co kosztuje około 105 tys. funtów sudańskich. W Port Sudan galon benzyny, czyli 3,8 litra, kosztuje 35 tys. funtów, a w stanie Al-Dżazira na południe od Chartumu — 40 tys. funtów.

Po pokryciu kosztów eksploatacji pojazdu kierowcy, według jego obliczeń, pozostaje około 50 tys. funtów sudańskich dziennie. Te środki ledwie wystarczają na potrzeby jego rodziny, w skład której wchodzą żona i studiująca córka.

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Wzrost kosztów podróży i towarów

Dla mieszkańców Port Sudan wyższe koszty transportu stały się dodatkowym obciążeniem finansowym. Sprzątaczka Aziza Ibrahim, która utrzymuje czworo dzieci, pracuje trzy razy w tygodniu ze względu na koszty dojazdów. Przed rozpoczęciem wojny przejazd z jej dzielnicy do głównego dworca transportowego kosztował 700 funtów sudańskich, podczas gdy obecnie na niektórych trasach opłata wzrosła do 2–2,5 tys. funtów. Na dojazd do pracy i z powrotem wydaje 11 tys. funtów dziennie, a jej miesięczna pensja wynosi 400 tys. funtów.

Wojna między Sudańskimi Siłami Zbrojnymi a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia rozpoczęła się 15 kwietnia 2023 roku. Według Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju cofnęła ona średnie dochody ludności Sudanu do poziomu z lat 90. Ministerstwo Energii i Ropy Naftowej w ubiegłym roku oszacowało straty wojenne na 20 mld dolarów.

Bank Światowy informował, że ataki na pole naftowe Balila zakłóciły dostawy do rafinerii w Chartumie, która wcześniej zaspokajała około 60% krajowego zapotrzebowania na benzynę i gaz płynny. Analityk gospodarczy Sidi Ohaj również wiąże ograniczenie podaży z państwowymi wymogami wobec importerów produktów naftowych, w tym koniecznością zdeponowania 200 kg złota w Banku Centralnym oraz posiadania własnych magazynów paliwa.

Kryzys energetyczny wpływa także na handel. Sprzedawca produktów do pielęgnacji skóry Ahmed al-Haj z Omdurmanu powiedział, że koszt przewozu tony towarów wzrósł o 30–50%. Dostawa w obrębie miasta, która wcześniej kosztowała 5 tys. funtów sudańskich, obecnie kosztuje 10–12 tys., a dostawy do innych stanów stały się zbyt drogie.

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