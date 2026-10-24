在苏丹，负责监管公共和私人运输服务的运输商会联盟本月将城际巴士票价上调40%，小巴车费上调30%。原因是燃料短缺和燃料价格上涨，这使运输经营者的运营更加困难，并增加了乘客的支出。

据半岛电视台报道，来自苏丹港的小巴司机阿兹哈里·穆罕默德从6:00工作到21:00，但由于汽油短缺，他两天载客，第三天则在排队等候加油。根据他的说法，等待时间可能超过五小时，而汽油经常在轮到他之前就已经售罄。

加油站排队与运输经营者的成本

穆罕默德的小巴每天消耗约11升汽油，费用约为10.5万苏丹镑。在苏丹港，一加仑汽油，即3.8升，售价3.5万苏丹镑；在喀土穆以南的杰济拉州，售价为4万苏丹镑。

据这名司机计算，扣除车辆运营费用后，他每天大约剩下5万苏丹镑。这笔钱勉强够满足其家庭的需要，家中包括妻子和一名在读大学生女儿。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

出行和商品成本上涨

对苏丹港居民而言，更高的交通成本已成为额外的经济负担。抚养四个孩子的保洁员阿齐扎·易卜拉欣因通勤开支而每周工作三次。战争开始前，从她所在社区前往主要交通站的车费为700苏丹镑，而现在一些线路的票价已涨至2000至2500苏丹镑。她每天往返工作地点花费1.1万苏丹镑，而她的月薪为40万苏丹镑。

苏丹武装部队与准军事组织快速支援部队之间的战争于2023年4月15日开始。根据联合国开发计划署的数据，这场战争使苏丹人口的平均收入倒退至20世纪90年代的水平。能源和石油部去年估计，战争造成的损失为200亿美元。

世界银行表示，对巴利拉油田的袭击扰乱了对喀土穆炼油厂的供应，该炼油厂此前满足了该国约60%的汽油和液化气需求。经济分析师西迪·奥哈吉还将供应减少与政府对石油产品进口商的要求联系起来，其中包括向中央银行存入200公斤黄金以及拥有自己的燃料储存设施。

能源危机也影响了贸易。来自恩图曼的护肤品销售商艾哈迈德·哈吉表示，运输一吨货物的成本上涨了30%至50%。此前在市内配送需花费5000苏丹镑，如今为1万至1.2万苏丹镑，而向其他州供货已变得过于昂贵。

关注我们在