美国总统唐纳德·特朗普政府在一宗联邦案件中提交动议，要求审查位于罗得岛州海岸附近、价值62亿美元的Revolution Wind海上风电场的批准。OilPrice对此报道。

美国内政部寻求获得撤销该项目建设和运营计划批准的权利，该批准于三年前发出。该部门表示，需要重新评估该决定是否符合美国《外大陆架土地法》。

针对项目的诉讼

反对风能的组织Green Oceans于2024年提起诉讼。该诉讼涉及Revolution Wind的许可及与之相关的South Fork Wind项目。

在提交的文件中，内政部还批评了美国海洋能源管理局于2023年作出的决定。该部门认为，管理局没有充分说明项目的潜在影响如何与其确保美国水域其他用途——尤其是渔业和休闲活动——的义务相一致。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

建设状态

Revolution Wind的装机容量为704兆瓦。据该媒体报道，该风电场自2026年3月起向新英格兰供电，并计划在年底前全面投运。全面投运后，该设施预计将为约35万户家庭和企业供电。

开发该项目的丹麦能源公司Ørsted在发布时未对该动议发表评论。内政部表示，其正按照提交程序文件的时间表行事，这一举措不应被解读为该部门对海上风能态度的改变。

今年1月，联邦法官罗伊斯·兰伯特裁定，政府提供的关于涡轮机可能影响军用雷达运行的证据不足以叫停该项目的工作。法官考虑到，该设施已处于建设后期，并已通过国防机构和海洋能源管理局的审查。

关注我们在