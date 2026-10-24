Amerykańska Komisja Dozoru Jądrowego (NRC) ostrzegła spółkę Holtec International, która przygotowuje się do ponownego uruchomienia elektrowni jądrowej Palisades w pobliżu South Haven w stanie Michigan. Regulator wymaga usunięcia problemów z kulturą bezpieczeństwa w zakładzie: według jego ustaleń pracownicy mogli nie odważać się zgłaszać kwestii bezpieczeństwa z obawy przed odwetem. Informuje o tym Ars Technica.

Incydenty podczas prac

NRC przeprowadziła inspekcję elektrowni w lipcu z powodu pytań dotyczących świadomości bezpieczeństwa wśród personelu. Inspekcję poprzedził incydent z ubiegłego roku, kiedy pracownik wpadł do pustej przestrzeni reaktora, połknął wodę i został skierowany poza teren obiektu po pomoc medyczną.

Zgodnie z raportem o incydencie specjaliści ochrony radiologicznej przeprowadzili dekontaminację pracownika i odnotowali 300 impulsów na minutę w jego włosach. Holtec oświadczył, że doznał on niewielkich obrażeń w wyniku upadku i wkrótce wrócił do pracy.

W sierpniu podczas załadunku paliwa przechylił się zespół prętów paliwa jądrowego. Opóźniło to planowane ponowne uruchomienie Palisades, które może stać się pierwszym w USA wznowieniem działalności wcześniej zamkniętego reaktora jądrowego. W Holtec poinformowano, że zespół paliwowy pomyślnie usunięto bez wycieku.

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Przygotowanie operatorów

Regulator poinformował również, że dziewięciu z 15 operatorów reaktora nie zdało wstępnego egzaminu licencyjnego przeprowadzonego w lipcu i sierpniu. Licencje operatora otrzymało sześciu kandydatów.

NRC zwróciła się do Holtec o usunięcie zidentyfikowanych problemów i ma rozpatrzyć plan spółki w ciągu 30 dni. Urząd zaznaczył, że podjęte działania nie dopuściły do naruszenia bezpieczeństwa elektrowni, a także zmniejszyły bezpośrednie ryzyko dla ludności. Jednocześnie regulator podkreślił potrzebę szybkiego rozwiązania problemów w środowisku pracy, aby zapobiec jego dalszemu pogorszeniu.

Elektrownia jądrowa Palisades, uruchomiona w 1971 roku, zakończyła działalność w 2022 roku. W 2024 roku Departament Energii USA udzielił pożyczki w wysokości 1,5 mld dolarów na jej odbudowę. Holtec, która wcześniej nie zarządzała elektrowniami jądrowymi, otrzymała około 2,2 mld dolarów wsparcia państwowego na ten projekt i ma umowny termin rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej w marcu 2027 roku.

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