美国核管理委员会（NRC）警告了Holtec International公司，该公司正在准备重启位于密歇根州南黑文附近的Palisades核电站。监管机构要求解决该设施的安全文化问题：根据其结论，员工可能因担心遭到报复而不敢提出安全问题。Ars Technica报道。

作业期间的事故

NRC于7月对该电站进行了检查，原因是对员工安全意识存在疑问。此次检查之前发生了一起去年的事故：一名员工掉入反应堆腔体，吞入了水，并被送往设施外接受医疗救助。

根据事故报告，辐射防护专家对该员工进行了去污处理，并在其头发中记录到每分钟300次计数。Holtec表示，他因坠落受了轻伤，很快便重返工作岗位。

8月，在装载燃料期间，一组核燃料棒发生倾斜。这推迟了Palisades原定的重启计划，该电站可能成为美国首座恢复运行的此前已关闭核反应堆。Holtec表示，燃料组件已成功取出，未发生泄漏。

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操作员培训

监管机构还表示，在7月和8月举行的初始执照考试中，15名反应堆操作员中有9人未通过考试。6名候选人获得了操作员执照。

NRC要求Holtec解决已发现的问题，并将在30天内审议该公司的计划。该机构指出，已采取的措施避免了电站安全受到损害，也降低了对公众的直接风险。与此同时，监管机构强调，需要迅速解决工作环境中的问题，以防止其进一步恶化。

Palisades核电站于1971年投入运行，并于2022年停止运营。2024年，美国能源部为其恢复运营提供了15亿美元贷款。此前未运营过核电站的Holtec获得了约22亿美元的政府支持用于该项目，并且合同规定其须于2027年3月开始供电。

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