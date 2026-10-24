在南非，矿产和石油资源部长格维德·曼塔舍驳回了Seriti Power的上诉，维持了向Kunolwazi Resources授予普马兰加省Khutala煤炭区两块地块权利的决定。这涉及Klippoortje农场的4号和28号地块。据TimesLIVE报道。

部长的决定

曼塔舍在Business Times看到的一封信中指出，部门总干事埃德森·拉吉马纳于2026年4月16日依法批准了对Kunolwazi采矿权的修改。该决定允许根据《矿产和石油资源开发法》第102条将有争议的地块纳入其中。

部长表示，Seriti放弃了Khutala采矿区内一小块孤立区块。他强调，在Seriti和Kunolwazi申请部长同意的文件中，并未说明该同意取决于Eskom的同意。曼塔舍表示，在许可获批后，该权利不论Eskom是否同意均转移给Kunolwazi，而Seriti的上诉并未证明拉吉马纳决定存在违法、不合理或程序不公。

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公司的立场

Seriti Power坚持认为，这两块地是其在Khutala矿山采矿权不可分割的一部分，从未被公司放弃或转让给Kunolwazi。该公司表示，双方于2024年12月签订的协议因一项先决条件未得到满足而失效。Seriti还称，相关上诉和法院申请仍在审理中，并承诺将采取必要措施保护其权利。

在Seriti向比勒陀利亚高等法院提出申请、挑战部门总干事的决定后，Kunolwazi于5月停止了在争议地块上的工作。Kunolwazi董事茨波·塞马在法庭文件中表示，Seriti的行为对Kunolwazi及其子公司Mbali Coal构成威胁。据他所述，Kunolwazi维持着300名员工和承包商的工作，并正遭受即时且重大的财务损失。塞马还表示，转让这些地块旨在防止其被排除在开发之外，并确保实现最佳采矿，同时不影响Seriti对Eskom的合同义务。

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