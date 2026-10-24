泰国向中国寻求协助，为其首座计划在未来十年内投入运行的小型模块化反应堆制定核安全规则。《曼谷邮报》报道。

泰国和平利用原子能办公室希望在部署首座SMR之前借鉴中国的经验，尤其是其供应链控制体系。该机构秘书长伦格伦·基蒂帕提表示，中国拥有一个完全一体化的核工业体系，涵盖从反应堆设计和铀生产到废物管理及电站退役的所有环节。

泰国的计划

泰国发电局（Egat）计划建设该国首座装机容量为300兆瓦的小型模块化反应堆。根据泰国2026年电力发展计划，该反应堆计划于2037年开始商业运行。

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泰国还正在与包括美国在内的国际伙伴达成协议，以研究该项目的技术可行性和最佳实践。泰国政府将SMR纳入能源计划，以加强能源安全，支持实现净零排放目标，并满足先进工业和数据中心日益增长的用电需求。

监管与中国经验

泰国监管机构正在准备一套详细的许可制度，该制度将考虑新的冷却技术和浮动核设施。泰国计划将国际原子能机构的《通用反应堆安全审查》作为主要安全评估标准。

据该报报道，截至8月，中国运营着64座核反应堆，另有56座处于建设阶段或已获批准。2025年，中国核电发电量为4680亿千瓦时，占全国发电量的4.82%。中国的相关研发项目包括海南岛的ACP100——全球首座陆上商业SMR，预计将于2027年初投入运行。

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