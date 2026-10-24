Таиланд обратился к Китаю за помощью в разработке правил ядерной безопасности для своего первого малого модульного реактора, который планируется ввести в эксплуатацию в течение следующего десятилетия. Об этом сообщает Bangkok Post.

Управление Таиланда по атомной энергии для мира рассчитывает использовать опыт Китая, в частности его систему контроля цепочек поставок, перед развертыванием первого SMR. Генеральный секретарь ведомства Рунгруенг Киттипхати заявил, что Китай располагает полностью интегрированным ядерным сектором, охватывающим все этапы — от проектирования реакторов и производства урана до обращения с отходами и вывода станций из эксплуатации.

Планы Таиланда

Государственное управление по производству электроэнергии Таиланда (Egat) намерено построить первый в стране малый модульный реактор мощностью 300 МВт. Начало его коммерческой эксплуатации запланировано на 2037 год в рамках Плана развития энергетики Таиланда на 2026 год.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Таиланд также заключает соглашения с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами, для изучения технической осуществимости проекта и лучших практик. Власти включили SMR в энергетический план, чтобы укрепить энергетическую безопасность, поддержать цель достижения нулевых чистых выбросов и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию со стороны современных отраслей промышленности и дата-центров.

Регулирование и китайский опыт

Таиландские регуляторы готовят детальную систему лицензирования, которая должна учитывать новые технологии охлаждения и плавучие ядерные установки. В качестве основного стандарта оценки безопасности страна планирует использовать Generic Reactor Safety Review Международного агентства по атомной энергии.

По данным издания, по состоянию на август Китай эксплуатировал 64 ядерных реактора, еще 56 находились на стадии строительства или получили одобрение. В 2025 году ядерная генерация страны составила 468 млрд киловатт-часов, или 4,82% национального производства электроэнергии. Среди китайских разработок упоминается ACP100 на острове Хайнань — первый в мире наземный коммерческий SMR, который, как ожидается, начнет работу в начале 2027 года.

Читай нас в