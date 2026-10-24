Tajlandia zwróciła się do Chin o pomoc w opracowaniu zasad bezpieczeństwa jądrowego dla swojego pierwszego małego reaktora modułowego, który ma zostać uruchomiony w ciągu najbliższej dekady. Informuje o tym Bangkok Post.

Tajlandzkie Biuro Energii Atomowej dla Pokoju liczy na wykorzystanie doświadczeń Chin, w tym ich systemu kontroli łańcuchów dostaw, przed wdrożeniem pierwszego SMR. Sekretarz generalny urzędu Rungruang Kittiphati oświadczył, że Chiny mają w pełni zintegrowany sektor jądrowy obejmujący wszystkie etapy — od projektowania reaktorów i produkcji uranu po gospodarowanie odpadami i likwidację elektrowni.

Plany Tajlandii

Urząd Wytwarzania Energii Elektrycznej Tajlandii (Egat) zamierza zbudować pierwszy w kraju mały reaktor modułowy o mocy 300 MW. Rozpoczęcie jego komercyjnej eksploatacji zaplanowano na 2037 rok w ramach Planu Rozwoju Energetyki Tajlandii na 2026 rok.

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Tajlandia zawiera także umowy z partnerami międzynarodowymi, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, aby zbadać techniczną wykonalność projektu i najlepsze praktyki. Władze uwzględniły SMR w planie energetycznym, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne, wesprzeć cel osiągnięcia zerowych emisji netto oraz zaspokoić rosnący popyt na energię elektryczną ze strony nowoczesnego przemysłu i centrów danych.

Regulacje i chińskie doświadczenie

Tajlandzcy regulatorzy przygotowują szczegółowy system licencjonowania, który ma uwzględniać nowe technologie chłodzenia i pływające instalacje jądrowe. Kraj planuje stosować Generic Reactor Safety Review Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jako główny standard oceny bezpieczeństwa.

Według publikacji, w sierpniu Chiny eksploatowały 64 reaktory jądrowe, a kolejnych 56 znajdowało się w budowie lub otrzymało zatwierdzenie. W 2025 roku produkcja energii jądrowej w kraju wyniosła 468 mld kilowatogodzin, czyli 4,82% krajowej produkcji energii elektrycznej. Wśród chińskich projektów wymieniono ACP100 na wyspie Hajnan — pierwszy na świecie lądowy komercyjny SMR, który ma rozpocząć pracę na początku 2027 roku.

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