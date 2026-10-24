В ЮАР министр минеральных и нефтяных ресурсов Гведе Манташе отклонил апелляцию Seriti Power и оставил в силе решение о предоставлении Kunolwazi Resources прав на два участка в угольном районе Хутала в провинции Мпумаланга. Речь идет об участках 4 и 28 фермы Клиппоортжи. Об этом сообщает TimesLIVE.

Решение министра

В письме, с которым ознакомилось издание Business Times, Манташе отметил, что генеральный директор департамента Эдсон Рагимана 16 апреля 2026 года правомерно одобрил изменение права на добычу Kunolwazi. Решение позволило включить в него спорные участки в соответствии со статьей 102 Закона о развитии минеральных и нефтяных ресурсов.

По словам министра, Seriti отказалась от небольшого изолированного блока в пределах добывающей территории Хутала. Он подчеркнул, что в заявлении Seriti и Kunolwazi о получении согласия министра не указывалось, что оно зависит от согласия Eskom. Манташе заявил, что после предоставления разрешения право перешло к Kunolwazi независимо от согласия Eskom, а апелляция Seriti не свидетельствует о незаконности, необоснованности или процессуальной несправедливости решения Рагиманы.

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Позиции компаний

Seriti Power настаивает, что два участка являются неотъемлемой частью ее прав на добычу на шахте Хутала и никогда не были ни оставлены компанией, ни переданы Kunolwazi. В компании заявили, что соглашение, заключенное сторонами в декабре 2024 года, утратило силу из-за невыполнения предварительного условия. Seriti также сообщила, что связанные с этим апелляции и судебные заявления находятся на рассмотрении, и пообещала принять необходимые меры для защиты своих прав.

Kunolwazi в мае остановила работы на спорных участках после того, как Seriti обратилась в Высокий суд Претории с оспариванием решения генерального директора департамента. Директор Kunolwazi Цепо Сеема заявил в судебных документах, что действия Seriti создают угрозу для Kunolwazi и ее дочерней компании Mbali Coal. По его словам, Kunolwazi поддерживала 300 работников и подрядчиков и несла немедленные значительные финансовые потери. Сеема также заявил, что передача участков должна была предотвратить их исключение из разработки и обеспечить оптимальную добычу без влияния на договорные обязательства Seriti перед Eskom.

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