W RPA minister zasobów mineralnych i ropy naftowej Gwede Mantashe oddalił odwołanie Seriti Power i utrzymał w mocy decyzję o przyznaniu Kunolwazi Resources praw do dwóch działek w obszarze węglowym Khutala w prowincji Mpumalanga. Chodzi o działki 4 i 28 farmy Klippoortje. Poinformował o tym TimesLIVE.

Decyzja ministra

W liście, z którym zapoznał się Business Times, Mantashe wskazał, że dyrektor generalny departamentu Edson Ragimana zgodnie z prawem zatwierdził 16 kwietnia 2026 roku zmianę prawa wydobywczego Kunolwazi. Decyzja pozwoliła włączyć do niego sporne działki zgodnie z artykułem 102 ustawy o rozwoju zasobów mineralnych i ropy naftowej.

Według ministra Seriti zrzekła się niewielkiego, odizolowanego bloku w granicach obszaru wydobywczego Khutala. Podkreślił, że we wniosku Seriti i Kunolwazi o zgodę ministra nie wskazano, iż była ona uzależniona od zgody Eskom. Mantashe oświadczył, że po wydaniu zezwolenia prawo przeszło na Kunolwazi niezależnie od zgody Eskom, a odwołanie Seriti nie dowodzi niezgodności z prawem, nieracjonalności ani proceduralnej niesprawiedliwości decyzji Ragimany.

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Stanowiska firm

Seriti Power utrzymuje, że obie działki są integralną częścią jej praw wydobywczych w kopalni Khutala i nigdy nie zostały ani porzucone przez spółkę, ani przekazane Kunolwazi. Firma oświadczyła, że umowa zawarta przez strony w grudniu 2024 roku wygasła z powodu niespełnienia warunku wstępnego. Seriti przekazała również, że powiązane odwołania i wnioski sądowe są w toku, oraz obiecała podjąć niezbędne działania w celu ochrony swoich praw.

Kunolwazi w maju wstrzymała prace na spornych działkach po tym, jak Seriti zwróciła się do Sądu Najwyższego w Pretorii z zaskarżeniem decyzji dyrektora generalnego departamentu. Dyrektor Kunolwazi Tsepo Seema oświadczył w dokumentach sądowych, że działania Seriti stanowią zagrożenie dla Kunolwazi i jej spółki zależnej Mbali Coal. Według niego Kunolwazi utrzymywała 300 pracowników i wykonawców oraz ponosiła natychmiastowe znaczne straty finansowe. Seema oświadczył również, że przekazanie działek miało zapobiec wyłączeniu ich z eksploatacji i zapewnić optymalne wydobycie bez wpływu na zobowiązania umowne Seriti wobec Eskom.

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