Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) предупредила компанию Holtec International, которая готовит к перезапуску АЭС Palisades возле Саут-Хейвена в штате Мичиган. Регулятор требует устранить проблемы с культурой безопасности на предприятии: согласно его выводам, работники могли не решаться поднимать вопросы безопасности из-за опасений возмездия. Об этом сообщает Ars Technica.

Инциденты во время работ

NRC провела инспекцию станции в июле из-за вопросов об осведомленности персонала в сфере безопасности. Проверке предшествовал инцидент прошлого года, когда работник упал в полость реактора, проглотил воду и был направлен за пределы объекта для оказания медицинской помощи.

Согласно отчету об инциденте, специалисты по радиационной защите провели дезактивацию работника и зафиксировали в его волосах 300 импульсов в минуту. Holtec заявила, что он получил незначительные травмы в результате падения и вскоре вернулся к работе.

В августе во время загрузки топлива накренилась сборка ядерных топливных стержней. Это задержало запланированный перезапуск Palisades, который может стать первым в США возобновлением работы ранее закрытого ядерного реактора. В Holtec сообщили, что топливную сборку успешно извлекли без разлива.

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Подготовка операторов

Регулятор также сообщил, что девять из 15 операторов реактора не сдали первоначальный лицензионный экзамен, проведенный в июле и августе. Лицензии оператора получили шесть кандидатов.

NRC попросила Holtec устранить выявленные проблемы и должна рассмотреть план компании в течение 30 дней. В ведомстве отметили, что принятые меры не допустили компрометации безопасности станции, а также снизили непосредственный риск для населения. В то же время регулятор подчеркнул необходимость оперативно решить проблемы в рабочей среде, чтобы предотвратить ее дальнейшее ухудшение.

АЭС Palisades, введенная в эксплуатацию в 1971 году, прекратила работу в 2022 году. В 2024 году Министерство энергетики США предоставило кредит в размере $1,5 млрд на ее восстановление. Holtec, которая ранее не управляла атомными электростанциями, получила около $2,2 млрд государственной поддержки для этого проекта и имеет контрактный срок начать поставки электроэнергии в марте 2027 года.

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