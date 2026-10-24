Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что к 2060 году использование ядерной энергетики в мире может вырасти более чем втрое. Об этом он сказал в ежегодном докладе Международного агентства по атомной энергии для Генеральной ассамблеи ООН, сообщает The Hindu.

Факторы роста

По словам Гросси, спрос на атомную энергетику будут стимулировать электрификация, развитие дата-центров для систем искусственного интеллекта и потребность технологических компаний в надежном безуглеродном электроснабжении. Он отметил, что все больше государств рассматривают атомную энергетику как важный элемент своей энергетической безопасности.

В 2025 году более 400 реакторов, работавших более чем в 30 странах, произвели 10% мировой электроэнергии и четверть низкоуглеродной электроэнергии в мире, заявил глава МАГАТЭ. Более 60 новых реакторов находятся на стадии строительства, а прогнозы будущих ядерных мощностей существенно выросли. Гросси также оценил атомную энергетику как находящуюся на одном уровне с солнечной и назвал ее более безопасной, чем другие варианты генерации.

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Ядерная безопасность

В докладе Гросси также затронул вопросы ядерных программ Ирана и Северной Кореи, а также рисков для ядерной безопасности из-за войны в Украине. Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, остается в нестабильном положении из-за частых перебоев электроснабжения, ограниченных запасов резервного дизельного топлива и военной активности, которая угрожает станции и ее сотрудникам, сказал он.

Относительно Ирана глава МАГАТЭ заявил, что необходимая техническая работа для дипломатического соглашения выполнена, и призвал стороны вернуться к переговорам. По его словам, инспекторы агентства должны как можно скорее возобновить работу в стране. Гросси также предупредил, что ядерная программа Северной Кореи развивается без надзора МАГАТЭ.

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