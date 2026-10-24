Министерство энергетики США одобрило экстренный обмен до 400 тыс. баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва для нефтеперерабатывающего завода Phillips 66 в Лейк-Чарльзе, штат Луизиана. Решение было принято из-за временного нарушения поставок сырья на предприятие, сообщает OilPrice.

Нефть из хранилища в Луизиане

Нефть должны предоставить из хранилища West Hackberry, которое входит в Стратегический нефтяной резерв США и расположено в Луизиане. Ее можно поставить немедленно. Министерство энергетики не уточнило причину перебоев с доставкой сырья.

Phillips 66 подтвердила, что получит нефть, но не стала комментировать работу завода или коммерческие операции. Представитель компании заявил, что она не ожидает влияния на производственную деятельность.

Мощность НПЗ в Лейк-Чарльзе составляет около 264 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, согласованный объем соответствует примерно полутора дням переработки предприятия.

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Обмен, а не продажа

Правительство США классифицирует операцию как обмен, а не продажу. Phillips 66 должна вернуть полученные баррели в резерв, добавив определенный объем нефти в качестве премии.

Это уже не первое экстренное использование резерва в октябре. 10 октября Министерство энергетики санкционировало обмен до 4 млн баррелей для ExxonMobil и BP после перебоев в поставках, связанных с погодными условиями.

По данным Министерства энергетики, в резерве находилось 282,7 млн баррелей нефти. OilPrice отмечает, что некоторые аналитики считают этот уровень операционным минимумом. На момент публикации Brent торговалась по 117,04 доллара за баррель, а WTI — по 103,52 доллара.

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