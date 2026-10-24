Amerykański Departament Energii zatwierdził awaryjną wymianę do 400 tys. baryłek ropy ze Strategicznych Rezerw Ropy Naftowej dla rafinerii Phillips 66 w Lake Charles w Luizjanie. Decyzję podjęto z powodu tymczasowych zakłóceń w dostawach surowca do zakładu, informuje OilPrice.

Ropa z magazynu w Luizjanie

Ropa ma zostać dostarczona z magazynu West Hackberry, który należy do amerykańskich Strategicznych Rezerw Ropy Naftowej i znajduje się w Luizjanie. Można ją dostarczyć natychmiast. Departament Energii nie sprecyzował przyczyny zakłóceń w dostawach surowca.

Phillips 66 potwierdził, że otrzyma ropę, ale odmówił komentarza na temat pracy rafinerii lub działalności handlowej. Przedstawiciel firmy oświadczył, że nie oczekuje ona wpływu na działalność produkcyjną.

Moc przerobowa rafinerii w Lake Charles wynosi około 264 tys. baryłek dziennie. Zatem zatwierdzony wolumen odpowiada około półtora dnia przerobu w zakładzie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wymiana, a nie sprzedaż

Rząd USA klasyfikuje tę operację jako wymianę, a nie sprzedaż. Phillips 66 musi zwrócić otrzymane baryłki do rezerwy, dodając określoną ilość ropy jako premię.

Nie jest to pierwsze awaryjne wykorzystanie rezerwy w październiku. 10 października Departament Energii zatwierdził wymianę do 4 mln baryłek dla ExxonMobil i BP po zakłóceniach w dostawach związanych z warunkami pogodowymi.

Według Departamentu Energii w rezerwie znajdowało się 282,7 mln baryłek ropy. OilPrice zauważa, że niektórzy analitycy uważają ten poziom za minimum operacyjne. W chwili publikacji ropa Brent była notowana po 117,04 dolara za baryłkę, a WTI po 103,52 dolara.

Czytaj nas na