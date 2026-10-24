США схвалили обмін до 400 тисяч барелів нафти для Phillips 66 — OilPrice

Міністерство енергетики США схвалило екстрений обмін до 400 тис. барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву для нафтопереробного заводу Phillips 66 у Лейк-Чарльзі, штат Луїзіана. Рішення ухвалили через тимчасове порушення постачання сировини на підприємство, повідомляє OilPrice.

Нафта зі сховища в Луїзіані

Нафту мають надати зі сховища West Hackberry, що входить до Стратегічного нафтового резерву США та розташоване в Луїзіані. Її можна постачити негайно. Причину перебоїв із доставкою сировини Міністерство енергетики не уточнило.

Phillips 66 підтвердила, що отримає нафту, але не стала коментувати роботу заводу чи комерційні операції. Представник компанії заявив, що вона не очікує впливу на виробничу діяльність.

Потужність НПЗ у Лейк-Чарльзі становить близько 264 тис. барелів на добу. Отже, погоджений обсяг відповідає приблизно півтора дня переробки підприємства.

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Обмін, а не продаж

Уряд США класифікує операцію як обмін, а не продаж. Phillips 66 повинна повернути отримані барелі до резерву, додавши певний обсяг нафти як премію.

Це вже не перше екстрене залучення резерву в жовтні. 10 жовтня Міністерство енергетики санкціонувало обмін до 4 млн барелів для ExxonMobil і BP після перебоїв у постачанні, пов'язаних із погодними умовами.

За даними Міністерства енергетики, у резерві перебувало 282,7 млн барелів нафти. OilPrice зазначає, що деякі аналітики вважають цей рівень операційним мінімумом. На момент публікації Brent торгувався по 117,04 долара за барель, а WTI — по 103,52 долара.

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