美国能源部批准从战略石油储备中紧急交换最多40万桶石油，供位于路易斯安那州莱克查尔斯的 Phillips 66 炼油厂使用。作出这一决定是由于该设施的原料供应暂时中断，OilPrice报道。

来自路易斯安那州储油设施的石油

这批石油将由西哈克伯里储油设施提供，该设施属于美国战略石油储备，位于路易斯安那州。石油可立即交付。能源部没有说明原料运输中断的原因。

Phillips 66 确认将获得这批石油，但拒绝就炼油厂运营或商业活动置评。该公司代表表示，公司预计生产活动不会受到影响。

莱克查尔斯炼油厂的产能约为每日26.4万桶。因此，获批准的数量约相当于该设施一天半的加工量。

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交换，而非出售

美国政府将这项操作归类为交换，而非出售。Phillips 66 必须将收到的油桶归还储备，并额外加入一定数量的石油作为溢价。

这并非10月首次紧急动用储备。10月10日，在因天气状况导致供应中断后，能源部批准为埃克森美孚和英国石油公司交换最多400万桶石油。

根据能源部数据，储备中有2.827亿桶石油。OilPrice指出，一些分析师认为这一水平是运营最低限度。截至发布时，布伦特原油交易价格为每桶117.04美元，WTI原油为每桶103.52美元。

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