В Пакистане Управление водных и энергетических ресурсов Wapda оценило стоимость строительства плотины Мохманд в 666 млрд пакистанских рупий. Это на 356 млрд рупий, или на 115%, больше сметы, утвержденной в 2018 году, сообщает The Express Tribune.

Обновленную смету на этой неделе представили на рассмотрение Центральной рабочей группе по развитию Пакистана (CDWP). Однако орган не принял решения из-за нехватки времени. После рассмотрения CDWP крупные проекты передаются на окончательное утверждение Исполнительному комитету Национального экономического совета.

Влияние курса доллара

В Wapda заявили, что 51% общего увеличения стоимости связан с изменением курса доллара. Проект включает компоненты как в местной, так и в иностранной валюте, поэтому колебания обменного курса существенно увеличили эквивалент валютных расходов в рупиях.

Комиссия по планированию попросила Wapda предоставить детали контрактных платежей, номинированных в долларах, а также объяснить, в какой степени курсовые изменения могут быть включены в стоимость проекта. В комиссии подчеркнули, что валютную часть контрактов нельзя автоматически пересчитывать по текущему курсу без анализа условий соглашений и реальных платежных обязательств.

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Задержки и выполненные работы

В 2018 году проект был одобрен с бюджетом в 310 млрд рупий и планом завершить работы в сентябре 2025 года. По объяснению руководства проекта, на сроки и смету повлияли изменения курса доллара, корректировки проектных решений, наводнения 2022 года и проблемы с безопасностью.

Строительством занимается совместное предприятие китайской China Gezhouba Group Company Limited и пакистанской Descon Engineering Limited. По состоянию на прошлый месяц физическое выполнение работ составляло около 57%, а расходы на проект достигли 275 млрд рупий.

Из предложенного увеличения сметы стоимость непосредственно плотины должна вырасти до 267 млрд рупий — на 134% по сравнению с предыдущей оценкой. Расходы на производство электроэнергии предлагают увеличить до 399 млрд рупий, что на 105% больше первоначального показателя.

После завершения проект должен увеличить водохранилищные мощности Пакистана на 1,29 млн акров, добавить в национальную энергосеть 2,9 млрд единиц произведенной электроэнергии и обеспечивать Пешавар 300 млн галлонов питьевой воды ежегодно.

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