W Pakistanie Urząd Rozwoju Zasobów Wodnych i Energetycznych Wapda wycenił budowę zapory Mohmand na 666 mld rupii pakistańskich. To o 356 mld rupii, czyli o 115%, więcej niż kosztorys zatwierdzony w 2018 roku — podaje The Express Tribune.

Zaktualizowany kosztorys przedstawiono w tym tygodniu do rozpatrzenia Centralnej Grupie Roboczej ds. Rozwoju Pakistanu (CDWP). Organ nie podjął jednak decyzji z powodu braku czasu. Po rozpatrzeniu przez CDWP duże projekty są przekazywane do ostatecznego zatwierdzenia Komitetowi Wykonawczemu Narodowej Rady Gospodarczej.

Wpływ kursu dolara

W Wapda oświadczono, że 51% całkowitego wzrostu kosztów jest związane ze zmianami kursu dolara. Projekt obejmuje elementy zarówno w walucie lokalnej, jak i zagranicznej, dlatego wahania kursu istotnie zwiększyły równowartość wydatków walutowych w rupiach.

Komisja Planowania zwróciła się do Wapda o przedstawienie szczegółów płatności kontraktowych denominowanych w dolarach oraz wyjaśnienie, w jakim stopniu zmiany kursowe mogą zostać uwzględnione w kosztach projektu. Komisja podkreśliła, że walutowej części kontraktów nie można automatycznie przeliczać według bieżącego kursu bez analizy warunków umów i rzeczywistych zobowiązań płatniczych.

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Opóźnienia i wykonane prace

W 2018 roku projekt zatwierdzono z budżetem 310 mld rupii i planem zakończenia prac we wrześniu 2025 roku. Według kierownictwa projektu na harmonogram i kosztorys wpłynęły zmiany kursu dolara, korekty rozwiązań projektowych, powodzie w 2022 roku oraz problemy z bezpieczeństwem.

Budowę prowadzi wspólne przedsiębiorstwo chińskiej China Gezhouba Group Company Limited i pakistańskiej Descon Engineering Limited. Według stanu na ubiegły miesiąc fizyczne zaawansowanie prac wynosiło około 57%, a wydatki na projekt sięgnęły 275 mld rupii.

Z proponowanego zwiększenia kosztorysu koszt samej zapory ma wzrosnąć do 267 mld rupii, czyli o 134% w porównaniu z poprzednią wyceną. Wydatki na produkcję energii elektrycznej proponuje się zwiększyć do 399 mld rupii, co stanowi o 105% więcej od pierwotnej wartości.

Po zakończeniu projekt ma zwiększyć zdolności retencyjne Pakistanu o 1,29 mln akrów, dodać do krajowej sieci energetycznej 2,9 mld jednostek wyprodukowanej energii elektrycznej oraz zapewniać Peszawarowi 300 mln galonów wody pitnej rocznie.

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