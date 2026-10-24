在巴基斯坦，水电发展署Wapda将莫赫曼大坝的建设成本估计为6660亿巴基斯坦卢比。据《快报论坛报》报道，这比2018年获批的预算高出3560亿卢比，即115%。

更新后的预算本周已提交巴基斯坦中央发展工作组（CDWP）审议。不过，该机构因时间不足未作出决定。经CDWP审议后，大型项目将提交国家经济委员会执行委员会作最终批准。

美元汇率的影响

Wapda表示，总成本增长中的51%与美元汇率变化有关。该项目同时包含本币和外币部分，因此汇率波动显著提高了外币支出折合卢比的金额。

规划委员会要求Wapda提供以美元计价的合同付款细节，并说明汇率变化在何种程度上可以计入项目成本。委员会强调，未经分析协议条款和实际付款义务，合同中的外币部分不能自动按照当前汇率重新计算。

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延误与已完成的工作

该项目于2018年获批，预算为3100亿卢比，计划于2025年9月完工。项目管理层解释称，美元汇率变化、设计方案调整、2022年洪灾以及安全问题影响了工期和预算。

该项目由中国葛洲坝集团股份有限公司与巴基斯坦Descon Engineering Limited组成的合资企业负责建设。截至上个月，工程实体进度约为57%，项目支出已达到2750亿卢比。

在拟议的预算增加额中，大坝本体的成本将增至2670亿卢比，较此前估算增长134%。发电支出拟增至3990亿卢比，较初始数额高出105%。

项目完工后，预计将使巴基斯坦的蓄水能力增加129万英亩，向国家电网增加29亿单位的发电量，并每年为白沙瓦提供3亿加仑饮用水。

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