10月23日，全球油价上涨：布伦特原油收于每桶116.72美元，较前一收盘价上涨3.1%。美国WTI原油上涨3.8%，至每桶103.27美元。

The Rio Times报道称，追踪美国原油期货的USO基金上涨4.32%，收于169.53美元。与布伦特原油期货挂钩的BNO基金上涨3%，至70.99美元。

石油公司股票上涨

随着油价上涨，纽约市场上拉丁美洲生产商的股票也上涨。巴西Petrobras的股票上涨2.11%，至26.16美元。阿根廷YPF的股票上涨3.07%，至50.68美元；哥伦比亚Ecopetrol的股票上涨4.64%，至17.80美元。

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当天美元指数上涨0.14%，但这并未阻碍油价上涨。该媒体指出，较高的油价可能会支撑通胀压力，并影响市场对高利率持续时间的预期。

市场的下一个参考指标

据The Rio Times报道，石油市场下一个计划发布的指标将是美国每周原油库存报告，预计于10月28日14:30 UTC发布。同日18:00 UTC将公布美国联邦储备系统的决定。

在预测市场平台Polymarket上，参与者估计WTI在10月达到105美元的概率为80%，达到110美元的概率为36%。该合约的交易量约为410万美元。这些指标反映的是市场参与者的押注，而非官方预测。

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