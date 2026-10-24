国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西表示，到2060年，全球核能使用量可能增长超过三倍。据《印度教徒报》报道，他是在国际原子能机构提交给联合国大会的年度报告中作出这一表述的。

增长因素

格罗西表示，电气化、为人工智能系统建设数据中心，以及科技公司对可靠无碳电力供应的需求，将推动对核能的需求。他指出，越来越多的国家将核能视为其能源安全的重要组成部分。

国际原子能机构负责人表示，2025年，在30多个国家运行的400多座反应堆生产了全球10%的电力和全球四分之一的低碳电力。60多座新反应堆正在建设中，对未来核电装机容量的预测也显著上升。格罗西还认为核能与太阳能处于同一水平，并称其比其他发电选项更安全。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

核安全

格罗西在报告中还提出了伊朗和朝鲜核计划的问题，以及乌克兰战争带来的核安全风险。他表示，欧洲最大的扎波罗热核电站因频繁断电、备用柴油燃料储备有限，以及威胁核电站及其工作人员的军事活动，仍处于不稳定状态。

关于伊朗，国际原子能机构负责人表示，达成外交协议所需的技术工作已经完成，并呼吁各方重返谈判。根据他的说法，该机构的检查员必须尽快恢复在该国的工作。格罗西还警告称，朝鲜的核计划正在没有国际原子能机构监督的情况下发展。

关注我们在