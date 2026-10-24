МАГАТЕ: ядерна енергетика може зрости втричі до 2060 року — The Hindu

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що до 2060 року використання ядерної енергетики у світі може зрости більш ніж утричі. Про це він сказав у щорічній доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії для Генеральної асамблеї ООН, повідомляє The Hindu.

Чинники зростання

За словами Гроссі, попит на атомну енергетику стимулюватимуть електрифікація, розвиток дата-центрів для систем штучного інтелекту та потреба технологічних компаній у надійному безвуглецевому електропостачанні. Він зазначив, що дедалі більше держав розглядають атомну енергетику як важливий елемент своєї енергетичної безпеки.

У 2025 році понад 400 реакторів, що працювали більш ніж у 30 країнах, виробили 10% світової електроенергії та чверть низьковуглецевої електрики у світі, заявив глава МАГАТЕ. Понад 60 нових реакторів перебувають на стадії будівництва, а прогнози щодо майбутніх ядерних потужностей суттєво зросли. Гроссі також оцінив атомну енергетику як таку, що перебуває на одному рівні із сонячною, та назвав її безпечнішою за інші варіанти генерації.

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Ядерна безпека

У доповіді Гроссі також порушив питання ядерних програм Ірану та Північної Кореї, а також ризиків для ядерної безпеки через війну в Україні. Запорізька АЕС, найбільша в Європі, залишається у нестабільному становищі через часті перебої електропостачання, обмежені запаси резервного дизельного пального та військову активність, яка загрожує станції й її працівникам, сказав він.

Щодо Ірану глава МАГАТЕ заявив, що необхідну технічну роботу для дипломатичної угоди виконано, і закликав сторони повернутися до переговорів. За його словами, інспектори агентства мають якнайшвидше відновити роботу в країні. Гроссі також попередив, що ядерна програма Північної Кореї розвивається без нагляду МАГАТЕ.

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