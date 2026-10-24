Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi oświadczył, że do 2060 roku wykorzystanie energii jądrowej na świecie może wzrosnąć ponad trzykrotnie. Powiedział o tym w dorocznym raporcie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, informuje The Hindu.

Czynniki wzrostu

Według Grossiego popyt na energię jądrową będą napędzać elektryfikacja, rozwój centrów danych dla systemów sztucznej inteligencji oraz zapotrzebowanie firm technologicznych na niezawodne bezemisyjne dostawy energii elektrycznej. Zaznaczył, że coraz więcej państw postrzega energetykę jądrową jako ważny element swojego bezpieczeństwa energetycznego.

W 2025 roku ponad 400 reaktorów działających w ponad 30 krajach wyprodukowało 10% światowej energii elektrycznej oraz jedną czwartą niskoemisyjnej energii elektrycznej na świecie, oświadczył szef MAEA. Ponad 60 nowych reaktorów znajduje się na etapie budowy, a prognozy dotyczące przyszłych mocy jądrowych znacznie wzrosły. Grossi ocenił również, że energetyka jądrowa jest na tym samym poziomie co energia słoneczna, i nazwał ją bezpieczniejszą od innych opcji wytwarzania energii.

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Bezpieczeństwo jądrowe

W raporcie Grossi poruszył także kwestie programów jądrowych Iranu i Korei Północnej, a także zagrożeń dla bezpieczeństwa jądrowego wynikających z wojny w Ukrainie. Zaporoska Elektrownia Jądrowa, największa w Europie, pozostaje w niestabilnej sytuacji z powodu częstych przerw w dostawach energii elektrycznej, ograniczonych zapasów rezerwowego oleju napędowego oraz aktywności wojskowej, która zagraża elektrowni i jej pracownikom — powiedział.

W sprawie Iranu szef MAEA oświadczył, że wykonano niezbędne prace techniczne na potrzeby porozumienia dyplomatycznego, i wezwał strony do powrotu do negocjacji. Według niego inspektorzy agencji muszą jak najszybciej wznowić pracę w kraju. Grossi ostrzegł również, że program jądrowy Korei Północnej rozwija się bez nadzoru MAEA.

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