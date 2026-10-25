W Kenii 133 mieszkańców Chandawai w hrabstwie Lamu złożyło pozew w sprawie działki gruntu, którą planuje się wykorzystać na potrzeby projektu rafinerii ropy naftowej Dangote. Pozywają rząd, Urząd Rozwoju Korytarza Lapsset oraz Dangote Industries, twierdząc, że ich prawa do ziemi nie zostały uwzględnione podczas przygotowań do projektu, informuje Nation Kenya.

Pozew dotyczący ziemi w Lamu

Spór dotyczy działki Land Reference Number 13061 w rejonie Hindi-Manda Magogoni. Powodowie twierdzą, że ich rodziny od pokoleń mieszkały na częściach tej ziemi, uprawiały ją i zagospodarowywały: budowały domy, uprawiały rośliny, hodowały zwierzęta, zakładały meczety i świątynie oraz chowały tam krewnych.

Mieszkańcy nie mają oficjalnych dokumentów potwierdzających tytuł prawny, ale nalegają, by ich zwyczajowe i dziedziczne korzystanie z ziemi otrzymało ochronę prawną. Uważają także ten teren za ziemię publiczną, którą zarządzają władze hrabstwa Lamu.

W dokumentach procesowych wnioskodawcy twierdzą, że 7 sierpnia 2024 roku urzędnicy państwowi, wojskowi, lokalni administratorzy i inni przedstawiciele władz weszli na działkę z buldożerami i ciężkim sprzętem. Według nich uprawy, drzewa i inne mienie zostały wówczas zniszczone bez wcześniejszego zawiadomienia, konsultacji ani odszkodowania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skala projektu przemysłowego

Podczas ceremonii rozpoczęcia prac 30 września 2026 roku prezydent Kenii William Ruto oświadczył, że na projekt wyznaczono 9 tys. akrów ziemi i poszukiwane są kolejne 3 tys. akrów. Dodatkowy obszar jest potrzebny ze względu na plany utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej i nowego centrum miejskiego.

Proponowana rafineria Dangote w Lamu ma przetwarzać do 700 tys. baryłek ropy naftowej dziennie. To znacznie więcej niż rafineria o mocy 120 tys. baryłek dziennie, przewidziana w pierwotnym planie korytarza transportowego Lapsset w programie Kenya Vision 2030.

Stanowiska stron

Powodowie twierdzą, że władze nie wysłały właściwych zawiadomień o przymusowym wywłaszczeniu, nie przeprowadziły pomiarów i wyceny mienia, nie zidentyfikowały wszystkich mieszkańców dotkniętych projektem ani nie przygotowały planu przesiedleń. Proszą sąd o wstrzymanie dalszych prac na zajmowanych przez nich działkach do czasu zakończenia procedur wymaganych prawem i ustalenia odszkodowania.

Rząd Kenii ze swojej strony twierdzi, że ziemia została wcześniej nabyta dla Kenya Ports Authority, a rodzinom wypłacono odszkodowania na wcześniejszym etapie rozwoju portu. Sąd musi ustalić, czy to nabycie obejmowało sporne działki oraz czy uznano interesy obecnych wnioskodawców.

Czytaj nas na