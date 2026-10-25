В Кении 133 жителя Чандаваи в округе Ламу подали иск из-за земельного участка, который планируют использовать для проекта нефтеперерабатывающего завода Dangote. Они судятся с правительством, Управлением развития коридора Lapsset и Dangote Industries, утверждая, что их права на землю не были учтены при подготовке проекта, сообщает Nation Kenya.

Иск по поводу земли в Ламу

Спор касается участка Land Reference Number 13061 в районе Хинди-Манда Магогони. Истцы заявляют, что их семьи поколениями жили, обрабатывали и осваивали части этой земли: строили дома, выращивали сельскохозяйственные культуры, содержали скот, обустраивали мечети и святыни, а также хоронили там родственников.

У жителей нет официальных правоустанавливающих документов, однако они настаивают, что их традиционное и наследственное пользование землей должно получить правовую защиту. Они также считают эту территорию общественной землей, которой ведают власти округа Ламу.

В исковых материалах заявители утверждают, что 7 августа 2024 года государственные служащие, военные, местные администраторы и другие представители власти вошли на участок с бульдозерами и тяжелой техникой. По их словам, тогда были уничтожены посевы, деревья и другое имущество без предварительного уведомления, консультаций или компенсации.

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Масштаб промышленного проекта

На церемонии начала работ 30 сентября 2026 года президент Кении Уильям Руто заявил, что для проекта определили 9 тыс. акров земли и ищут еще 3 тыс. акров. Дополнительная площадь нужна из-за планов создать специальную экономическую зону и новый городской центр.

Предлагаемый завод Dangote в Ламу должен перерабатывать до 700 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. Это значительно больше НПЗ мощностью 120 тыс. баррелей в сутки, который предусматривался первоначальным планом транспортного коридора Lapsset в программе Kenya Vision 2030.

Позиции сторон

Истцы утверждают, что власти не направили надлежащие уведомления о принудительном отчуждении, не провели обследование и оценку имущества, не определили всех жителей, которых затрагивает проект, и не подготовили план переселения. Они просят суд остановить дальнейшие работы на занимаемых ими участках до завершения предусмотренных законом процедур и определения компенсации.

Правительство Кении, со своей стороны, заявляет, что земля ранее была приобретена для Управления портов Кении, а семьям выплатили компенсации на предыдущем этапе развития порта. Суд должен установить, охватывало ли это отчуждение именно спорные участки и были ли признаны интересы нынешних заявителей.

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