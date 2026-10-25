在肯尼亚，拉穆县昌达瓦伊的133名居民就一块计划用于丹格特炼油厂项目的土地提起诉讼。他们起诉政府、Lapsset走廊发展局和Dangote Industries，称在项目筹备期间其土地权利未获考虑，Nation Kenya报道。

拉穆土地诉讼

争议涉及欣迪-曼达马戈戈尼地区编号为Land Reference Number 13061的地块。原告表示，他们的家庭世代在这片土地的部分区域居住、耕作和开发：建造房屋、种植农作物、饲养牲畜、设立清真寺和圣地，并在那里安葬亲属。

居民没有正式的土地权属文件，但坚持认为，他们对土地的习惯性和祖传使用应获得法律保护。他们还认为该地区是由拉穆县当局管理的公共土地。

申请人在诉讼材料中称，2024年8月7日，政府官员、军方人员、地方行政官员和其他当局代表携推土机及重型设备进入该地块。据他们称，当时农作物、树木和其他财产在未事先通知、协商或补偿的情况下被毁。

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工业项目的规模

在2026年9月30日举行的开工仪式上，肯尼亚总统威廉·鲁托表示，项目已划定9000英亩土地，并正在寻找另外3000英亩。由于计划建设经济特区和新的城市中心，因此需要额外土地。

拟建的拉穆丹格特炼油厂每日可加工多达70万桶原油。这显著高于肯尼亚2030愿景计划中Lapsset运输走廊最初规划的每日12万桶产能炼油厂。

各方立场

原告称，当局未发出适当的强制征地通知，未进行勘测和财产评估，未确认所有受项目影响的居民，也未制定安置计划。他们请求法院在法律规定的程序完成并确定补偿之前，停止在其占用地块上的进一步施工。

肯尼亚政府则表示，该土地此前已为肯尼亚港务局购置，家庭在港口开发的早期阶段已获得补偿。法院必须确定该次征地是否涵盖争议地块，以及现申请人的利益是否得到承认。

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