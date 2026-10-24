Мировые цены на нефть 23 октября выросли: Brent завершила торги на уровне $116,72 за баррель, что на 3,1% выше предыдущего закрытия. Американская нефть WTI подорожала на 3,8% — до $103,27 за баррель.

Об этом сообщает The Rio Times. Фонд USO, отслеживающий фьючерсы на американскую нефть, прибавил 4,32% и закрылся на отметке $169,53. Фонд BNO, связанный с фьючерсами на Brent, вырос на 3% — до $70,99.

Акции нефтяных компаний выросли

Вместе с нефтяными котировками в Нью-Йорке выросли акции латиноамериканских производителей. Бумаги бразильской Petrobras подорожали на 2,11% — до $26,16. Акции аргентинской YPF повысились на 3,07%, до $50,68, а колумбийской Ecopetrol — на 4,64%, до $17,80.

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Индекс доллара США в тот день повысился на 0,14%, однако это не помешало росту нефтяных котировок. Издание отмечает, что более высокие цены на нефть могут поддерживать инфляционное давление и влиять на ожидания относительно продолжительности периода высоких процентных ставок.

Следующие ориентиры для рынка

По данным The Rio Times, следующим запланированным индикатором для нефтяного рынка станет еженедельный отчет США о запасах сырой нефти, который должен выйти 28 октября в 14:30 UTC. В тот же день на 18:00 UTC запланировано решение Федеральной резервной системы США.

На платформе прогнозных рынков Polymarket участники оценивали вероятность того, что WTI достигнет $105 в октябре, в 80%, а $110 — в 36%. Объем торгов по контракту составил около $4,1 млн. Такие показатели отражают ставки участников рынка, а не официальные прогнозы.

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