Министерство энергетики Пакистана обязало электросетевые компании выставлять счета за выявленные нарушения в потреблении электроэнергии только через централизованный онлайн-портал. Ручное и дискреционное оформление таких счетов сотрудниками на местах или SDO было запрещено, сообщает The Express Tribune.

Федеральный министр энергетики Сардар Аваис Ахмад Хан Легари объявил об этом решении на встрече с советами директоров электросетевых компаний в Исламабаде. Он заявил, что потребителям больше не будут выставлять неправильные или произвольно определенные счета.

Онлайн-оформление и контроль

Все такие счета должны оформляться через централизованный портал, разработанный PITC. Выдача ручных счетов будет считаться серьезным дисциплинарным нарушением, которое может привести к служебному разбирательству и строгим санкциям в отношении ответственных должностных лиц и работников.

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Министр подчеркнул, что борьба с кражами электроэнергии остается приоритетом, однако необоснованная финансовая нагрузка на потребителей не будет допускаться. Советы директоров компаний и комитеты по обслуживанию клиентов будут ежемесячно проверять точность, прозрачность и законность взимания таких начислений.

Изменения относительно счетчиков

Министерство энергетики также должно в ближайшие дни представить предлагаемые изменения в Руководство по обслуживанию потребителей. Они предусматривают замену неисправных или сгоревших счетчиков немедленно или максимум в течение двух расчетных циклов. Среднее начисление за этот период предлагается ограничить двумя месяцами.

Если будет установлено, что счетчик работал медленнее или быстрее нормы, начисления или зачисления средств предлагается ограничить двумя предыдущими расчетными циклами. Период начислений за незаконный отбор электроэнергии для потребителей общей категории предлагается установить на уровне трех циклов, а максимальный срок — шесть месяцев для зарегистрированных и 12 месяцев для незарегистрированных потребителей.

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