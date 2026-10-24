В Кении Министерство энергетики и нефти объявило поиск торгового названия для сырой нефти из Южного Локичара в округе Туркана. Предложения от граждан будут принимать до 29 октября. Название планируют использовать для продвижения кенийской нефти на мировом рынке, сообщает Nation Kenya.

Подготовка к добыче и экспорту

Коммерческую добычу нефти планируют начать 1 декабря 2026 года. Компания Gulf Energy, имеющая лицензии на добычу в блоках T6 и T7 в Южном Локичаре, намерена начать бурение 1 ноября. На начальном этапе нефть будут перевозить грузовиками в Момбасу для дальнейшего экспорта.

На первом этапе проекта, рассчитанном на 2026–2032 годы, Gulf Energy планирует добывать 20 тысяч баррелей в сутки. С 2033 года компания намерена увеличить этот показатель до 50 тысяч баррелей в сутки.

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Требования к названию и характеристики нефти

В министерстве отметили, что выбранное название станет коммерческой идентичностью кенийской нефти на десятилетия и должно быть пригодно для регистрации в качестве товарного знака в Кении и за рубежом. Международного правила, обязывающего страны давать своей нефти торговые названия, нет, однако это важно для ее узнаваемости на рынке.

Нефть из Южного Локичара характеризуется как легкая и малосернистая, что делает ее более дешевой в переработке и пригодной для производства бензина, дизельного и авиационного топлива. В то же время она имеет высокое содержание парафина, поэтому при транспортировке требует подогрева в трубопроводах или грузовиках, что может увеличивать логистические расходы.

Пробные партии этой нефти экспортировали в 2019–2020 годах, чтобы оценить ее перспективы на мировом рынке. По данным издания, они могли продаваться с дисконтом к эталонной марке Brent.

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