Światowe ceny ropy 23 października wzrosły: Brent zakończyła handel na poziomie 116,72 USD za baryłkę, czyli o 3,1% wyższym niż poprzednie zamknięcie. Amerykańska ropa WTI zdrożała o 3,8% — do 103,27 USD za baryłkę.

Poinformował o tym The Rio Times. Fundusz USO, który śledzi kontrakty futures na amerykańską ropę, zyskał 4,32% i zamknął się na poziomie 169,53 USD. Fundusz BNO, powiązany z kontraktami futures na Brent, wzrósł o 3% — do 70,99 USD.

Akcje spółek naftowych wzrosły

Wraz z notowaniami ropy w Nowym Jorku wzrosły akcje producentów z Ameryki Łacińskiej. Akcje brazylijskiego Petrobras podrożały o 2,11% — do 26,16 USD. Akcje argentyńskiego YPF wzrosły o 3,07%, do 50,68 USD, a kolumbijskiego Ecopetrol — o 4,64%, do 17,80 USD.

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Indeks dolara amerykańskiego wzrósł tego dnia o 0,14%, jednak nie przeszkodziło to wzrostowi notowań ropy. Publikacja zaznacza, że wyższe ceny ropy mogą podtrzymywać presję inflacyjną i wpływać na oczekiwania dotyczące okresu utrzymywania się wysokich stóp procentowych.

Kolejne wskaźniki dla rynku

Według The Rio Times kolejnym zaplanowanym wskaźnikiem dla rynku ropy będzie cotygodniowy raport USA o zapasach ropy naftowej, który ma zostać opublikowany 28 października o 14:30 UTC. Tego samego dnia o 18:00 UTC zaplanowano decyzję Rezerwy Federalnej USA.

Na platformie rynków prognostycznych Polymarket uczestnicy oceniali prawdopodobieństwo, że WTI osiągnie w październiku 105 USD, na 80%, a 110 USD — na 36%. Wolumen obrotu kontraktem wyniósł około 4,1 mln USD. Wskaźniki te odzwierciedlają zakłady uczestników rynku, a nie oficjalne prognozy.

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