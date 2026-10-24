W Japonii premierka Sanae Takaichi poleciła ministrowi przemysłu Ryoseiowi Akazawie dokonać przeglądu państwowych subsydiów mających ograniczać ceny benzyny i innych paliw. Poinformował o tym The Japan Times.

Możliwe wygaszenie programu

Takaichi oświadczyła, że przedstawiciele zarówno bloku rządzącego, jak i opozycji wezwali rząd do rozważenia stopniowego przeglądu programu lub strategii wyjścia z niego. Powodem są obawy dotyczące obciążenia fiskalnego.

„Elastycznie rozważymy tę kwestię, w tym wysokość subsydiów oraz wyjście z programu pomocy” — powiedziała premierka.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ceny i pozostałe środki

Wobec napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie japoński rząd przyznaje subsydia hurtowym dostawcom ropy, aby utrzymać średnią cenę detaliczną zwykłej benzyny na poziomie około 170 jenów za litr. Wśród możliwych wariantów przeglądu władze rozważały podniesienie ceny docelowej.

Na koniec września w funduszu subsydiowania pozostawało około 560 mld jenów. Oczekuje się, że środki te wkrótce się wyczerpią z powodu wzrostu cen ropy. Takaichi poleciła również urzędnikom rządowym znaleźć niezbędne finansowanie na kontynuację programu.

Japonia wprowadziła subsydia na benzynę w 2022 roku i zakończyła program pod koniec ubiegłego roku. W marcu tego roku został on wznowiony z powodu utrzymujących się napięć na Bliskim Wschodzie. Od tego czasu na subsydia wydano łącznie około 1,2 bln jenów.

Czytaj nas na