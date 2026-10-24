Oil India обнаружила газ в бассейне Кришна-Годавари — OilPrice

Индийская государственная компания Oil India Limited (OIL) обнаружила природный газ в ранее не исследованной формации Матьяпури в мелководной части бассейна Кришна-Годавари у восточного побережья Индии. Об этом сообщает OilPrice.

Результаты испытания скважины

Газ обнаружили в оценочной скважине Godavari-1. Во время испытаний пиковый поток газа составил 200 тысяч стандартных кубических метров в сутки. Компания не раскрыла оценку потенциальных запасов газа.

OIL готовится испытать следующую зону в бассейне, чтобы определить возможность дальнейшего бурения. Бассейн Кришна-Годавари расположен в море у восточного побережья Индии.

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Планы морской разведки

Индия стремится наращивать внутреннюю разведку нефти и газа для укрепления энергетической безопасности. В этом году федеральное правительство запустило Национальную программу морской разведки, предусмотрев государственную поддержку на 8,8 млрд долларов до 2030–2031 финансового года.

По данным OilPrice, это самая амбициозная миссия Индии по морской разведке. Ее запустили после трех лет подряд сокращения внутренней добычи сырой нефти.

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