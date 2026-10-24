Oil India odkryła gaz w basenie Krishna-Godavari — OilPrice
Indyjska państwowa spółka Oil India Limited (OIL) odkryła gaz ziemny w wcześniej niezbadanej formacji Matyapuri w płytkowodnej części basenu Krishna-Godavari u wschodnich wybrzeży Indii. Informuje o tym OilPrice.
Wyniki testu odwiertu
Gaz odkryto w odwiercie rozpoznawczym Godavari-1. Podczas testów szczytowy przepływ gazu wyniósł 200 tys. standardowych metrów sześciennych na dobę. Spółka nie ujawniła szacunku potencjalnych zasobów gazu.
OIL przygotowuje się do przetestowania kolejnej strefy w basenie, aby określić możliwość dalszych wierceń. Basen Krishna-Godavari znajduje się na morzu u wschodnich wybrzeży Indii.
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Plany eksploracji morskiej
Indie dążą do zwiększenia krajowej eksploracji ropy naftowej i gazu, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. W tym roku rząd federalny uruchomił Narodowy Program Eksploracji Morskiej, przewidując wsparcie państwowe w wysokości 8,8 mld dolarów do roku finansowego 2030–2031.
Według OilPrice jest to najbardziej ambitna misja eksploracji morskiej Indii. Została uruchomiona po trzech kolejnych latach spadku krajowego wydobycia ropy naftowej.