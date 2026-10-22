《耶路撒冷邮报》：沙特阿美撤离达兰总部员工

沙特国有石油公司沙特阿美已要求员工离开位于沙特阿拉伯达兰的总部，并转为远程办公。据《耶路撒冷邮报》援引六名知情人士报道，此举正值也门胡塞武装加强对该王国的袭击之际。

官方未说明撤离原因。阿美未回应置评请求。该报指出，这可能是该公司自报道中提及的与伊朗战争开始以来首次撤离员工。

针对设施和机场的袭击

胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷表示，该组织袭击了红海沿岸延布的阿美设施以及位于利雅得的沙特阿拉伯国防部。沙特当局未证实这些袭击。

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沙特阿拉伯领导的联盟报告称，在利雅得和麦地那上空拦截了无人机。消息人士称，胡塞武装对达兰附近达曼的法赫德国王国际机场发动袭击，造成两人死亡——一名沙特阿拉伯公民和一名印度公民。另有八人受伤。沙特民航总局表示，机场已恢复运营，航空交通已恢复正常。

市场反应

有关阿美的消息传出后，沙特阿拉伯主要股指TASI下跌2.5%。与此同时，布伦特原油期货上涨3.06美元，涨幅为2.81%，至每桶111.88美元。此前在交易时段内，价格曾触及112.55美元，为5月18日以来的最高水平。

胡塞武装与支持也门国际公认政府的沙特阿拉伯领导的联盟近几周恢复了积极的战斗行动。沙特阿拉伯表示，作为对袭击的回应，其打击了导弹发射装置，并拦截了该组织的弹道导弹。

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