Saudyjska państwowa spółka naftowa Saudi Aramco poleciła pracownikom opuścić siedzibę główną w Dhahranie w Arabii Saudyjskiej i przejść na pracę zdalną. Dzieje się to w obliczu nasilenia ataków jemeńskich Huti na królestwo — informuje Jerusalem Post, powołując się na sześć osób zaznajomionych z sytuacją.

Przyczyny ewakuacji oficjalnie nie sprecyzowano. Aramco nie odpowiedziało na prośbę o komentarz. Gazeta zaznacza, że mogłaby to być pierwsza ewakuacja personelu spółki od początku wspomnianej w materiale wojny z Iranem.

Ataki na obiekty i lotniska

Rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari oświadczył, że ugrupowanie zaatakowało obiekty Aramco w Janbu na wybrzeżu Morza Czerwonego oraz Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej w Rijadzie. Saudyjskie władze nie potwierdziły tych ataków.

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Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu dronów nad Rijadem i Medyną. Według źródła w wyniku ataku Huti na Międzynarodowe Lotnisko im. Króla Fahda w Dammamie, niedaleko Dhahranu, zginęły dwie osoby — obywatel Arabii Saudyjskiej i obywatel Indii. Kolejnych osiem osób zostało rannych. Saudyjski Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego oświadczył, że lotnisko wznowiło działalność, a ruch lotniczy wrócił do normalnego trybu.

Reakcja rynków

Po doniesieniach o Aramco główny saudyjski indeks TASI spadł o 2,5%. Jednocześnie kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 3,06 dolara, czyli o 2,81%, do 111,88 dolara za baryłkę. Wcześniej w trakcie sesji cena osiągnęła 112,55 dolara — najwyższy poziom od 18 maja.

Huti i koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, która wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu, w ostatnich tygodniach wznowili aktywne działania bojowe. Arabia Saudyjska oświadczała, że w odpowiedzi na ataki uderzała w wyrzutnie rakiet i przechwytywała rakiety balistyczne ugrupowania.

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