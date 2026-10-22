Naftogaz przygotował 24 scenariusze działania na zimę, uwzględniające ataki Rosji
Grupa „Naftogaz” opracowała 24 scenariusze działania na okres sezonu grzewczego, uwzględniając ewentualne ataki rosyjskie, warunki temperaturowe oraz wielkość własnego wydobycia gazu. Dla każdego scenariusza firma określiła niezbędne rozwiązania i kolejność działań, aby przygotować się na różne warunki panujące w okresie zimowym.
Pełniący obowiązki prezesa zarządu „Naftogazu” Serhij Fedorenko, podsumowując internetową konferencję z udziałem ukraińskich ambasadorów oraz ministra spraw zagranicznych Andrij Sibigi, podkreślił konieczność zacieśnienia współpracy z partnerami międzynarodowymi. Według niego głównymi kierunkami takich działań powinny być odbudowa zniszczonej infrastruktury, ochrona obiektów energetycznych oraz pozyskiwanie środków na terminowy zakup dodatkowych ilości gazu.
„Ważne jest zintensyfikowanie współpracy z partnerami międzynarodowymi w trzech obszarach: odbudowa zniszczonej infrastruktury, wzmocnienie ochrony obiektów energetycznych oraz instrumenty finansowe umożliwiające zawarcie z wyprzedzeniem umów na dodatkowe dostawy gazu na miesiące zimowe” – zaznaczył Fedorenko.
Spółka poinformowała, że Norwegia udzieliła już pomocy w formie dotacji na zakup dodatkowego gazu. „Naftogaz”, przy wsparciu ukraińskich dyplomatów, kontynuuje współpracę z partnerami międzynarodowymi w celu pozyskania środków na odbudowę i ochronę infrastruktury oraz zapewnienie niezbędnych ilości paliwa.
Jednocześnie od początku 2026 roku wojska rosyjskie przeprowadziły ponad 400 ataków na obiekty grupy „Naftogaz”. To o połowę więcej niż w całym 2025 roku. Głównym celem rosyjskich ataków pozostaje infrastruktura wydobywcza gazu. Ponadto w wyniku ataków uszkodzono około stu stacji paliwowych „Ukrnafty”, co stanowi ponad 10% jej sieci detalicznej.
Źródło: NaftogazUA
Przypomnijmy, że Rosjanie zaatakowali obiekt wydobywczy gazu Naftogazu w obwodzie charkowskim.
W ciągu trzech dni Rosjanie przeprowadzili około 60 ataków na infrastrukturę energetyczną oraz naftowo-gazową.
Wcześniej Rosja przeprowadziła w nocy atak na infrastrukturę wydobywczą gazu Naftogazu w obwodzie poltawskim.