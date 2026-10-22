乌克兰国家石油天然气公司已制定了24种冬季运营方案，其中考虑到了俄罗斯可能发动的袭击

“乌克兰国家石油天然气集团”制定了24种供暖季运营方案，其中考虑了俄罗斯可能发动的袭击、气温条件以及本国天然气产量等因素。 针对每种情景，该公司都制定了必要的应对措施和行动步骤，以应对冬季可能出现的各种情况。

“乌克兰国家石油天然气集团”董事会代理主席谢尔盖·费多连科在与乌克兰各国外交使节举行的线上简报会结束后——外交部长安德烈·西比加也出席了此次会议——强调了加强与国际合作伙伴合作的必要性。 他表示，此类合作的主要方向应包括修复受损基础设施、保护能源设施以及筹集资金以提前采购额外天然气。

“必须在三个方面加强与国际伙伴的合作：修复受损的基础设施、加强能源设施的保护，以及利用金融工具提前签订合同，为冬季储备额外天然气，” ——费多连科指出。

该公司表示，挪威已为采购额外天然气提供了赠款援助。“乌克兰国家石油天然气公司”在乌克兰外交官的支持下，继续与国际合作伙伴开展合作，以筹集资源用于基础设施的修复和保护，并确保必要的燃料供应。

与此同时，自2026年初以来，俄军已对“乌克兰国家石油天然气集团”的设施发动了400多次袭击。这一数字是2025年全年的两倍。 俄罗斯袭击的主要目标仍是天然气开采基础设施。此外，袭击还导致约100座“乌克兰石油”公司的加油站受损，占其零售网络总数的10%以上。

来源：NaftogazUA

需要指出的是，俄军曾袭击了位于哈尔科夫州的乌克兰国家石油天然气公司（Naftogaz）天然气开采设施。

三天内，俄军对能源及石油天然气基础设施发动了约60次袭击。

此前，俄罗斯曾在夜间袭击了位于波尔塔瓦州的乌克兰国家石油天然气公司天然气开采基础设施。

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