«Нафтогаз» подготовил 24 сценария работы на зиму с учетом атак со стороны России

Группа «Нафтогаз» разработала 24 сценария работы на период отопительного сезона, учтя возможные российские атаки, температурные условия и объемы собственной добычи газа. Для каждого сценария компания определила необходимые решения и последовательность действий, чтобы подготовиться к различным условиям прохождения зимы.

Исполняющий обязанности председателя правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко по итогам онлайн-брифинга с украинскими послами при участии министра иностранных дел Андрея Сибиги подчеркнул необходимость усиления сотрудничества с международными партнерами. По его словам, основными направлениями такой работы должны стать восстановление поврежденной инфраструктуры, защита энергетических объектов и привлечение средств для заблаговременной закупки дополнительных объемов газа.

«Важно активизировать работу с международными партнерами по трем направлениям: восстановление поврежденной инфраструктуры, усиление защиты энергетических объектов и финансовые инструменты для заблаговременного заключения контрактов на дополнительные объемы газа на зимние месяцы», – отметил Федоренко.

Компания сообщила, что Норвегия уже предоставила грантовую помощь на закупку дополнительного газа. «Нафтогаз» при поддержке украинских дипломатов продолжает сотрудничество с международными партнерами для привлечения ресурсов на восстановление и защиту инфраструктуры, а также обеспечение необходимых объемов топлива.

В то же время с начала 2026 года российские войска совершили более 400 атак на объекты группы «Нафтогаз». Это вдвое больше, чем за весь 2025 год. Основной целью российских ударов по-прежнему остается газодобывающая инфраструктура. Кроме того, в результате атак повреждено около сотни автозаправочных комплексов «Укрнафты», что составляет более 10 % её розничной сети.

Источник: NaftogazUA

Напомним, россияне атаковали газодобывающий объект «Нафтогаза» в Харьковской области.

За три дня россияне атаковали энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру около 60 раз.

До этого Россия ночью атаковала газодобывающую инфраструктуру «Нафтогаза» в Полтавской области.

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