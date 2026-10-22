Нафтогаз підготував 24 сценарії роботи взимку з урахуванням атак Росії

0:00 / 0:00

Група «Нафтогаз» розробила 24 сценарії роботи під час опалювального сезону, врахувавши можливі російські атаки, температурні умови та обсяги власного видобутку газу. Для кожного сценарію компанія визначила необхідні рішення та послідовність дій, щоб підготуватися до різних умов проходження зими.

Виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко за підсумками онлайн-брифінгу з українськими послами за участю міністра закордонних справ Андрія Сибіги наголосив на необхідності посилення співпраці з міжнародними партнерами. За його словами, основними напрямами такої роботи мають стати відновлення пошкодженої інфраструктури, захист енергетичних об'єктів та залучення коштів для завчасної закупівлі додаткових обсягів газу.

«Важливо інтенсифікувати роботу з міжнародними партнерами за трьома напрямами: відновлення пошкодженої інфраструктури, посилення захисту енергетичних об'єктів і фінансові інструменти для завчасного контрактування додаткових обсягів газу на зимові місяці», – зазначив Федоренко.

Компанія повідомила, що Норвегія вже надала грантову допомогу на закупівлю додаткового газу. «Нафтогаз» за підтримки українських дипломатів продовжує співпрацю з міжнародними партнерами для залучення ресурсів на відновлення й захист інфраструктури та забезпечення необхідних обсягів палива.

Водночас від початку 2026 року російські війська здійснили понад 400 атак на об'єкти групи «Нафтогаз». Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Основною ціллю російських ударів залишається газовидобувна інфраструктура. Крім того, внаслідок атак пошкоджено близько сотні автозаправних комплексів «Укрнафти», що становить понад 10% її роздрібної мережі.

Джерело: NaftogazUA

Нагадаємо, росіяни атакували газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Харківщині.

Росіяни за три дні атакували енергетичну та нафтогазову інфраструктуру близько 60 разів.

До цього Росія вночі атакувала газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу на Полтавщині.

Читай нас у