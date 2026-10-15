Росія вночі атакувала газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу на Полтавщині

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У ніч проти 15 жовтня російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру групи «Нафтогаз» у Полтавській області. Про це компанія повідомила в четвер.

Внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено технологічне обладнання, на об'єкті виникла пожежа, роботу призупинено, зазначили в групі.

«Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань», – заявив в.о. голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.

У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок російських атак поранення дістали семеро людей. Загалом протягом доби російські війська завдали 964 удари по 61 населеному пункту Запорізької області.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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