Россия ночью атаковала газодобывающую инфраструктуру «Нафтогаза» в Полтавской области

В ночь на 15 октября российские войска атаковали газодобывающую инфраструктуру группы «Нафтогаз» в Полтавской области. Об этом компания сообщила в четверг.

В результате удара вражеского БПЛА было повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар, работа приостановлена, отметили в группе.

«Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте продолжается оценка последствий и масштабов разрушений», — заявил и.о. председателя правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко.

В Запорожье и Запорожском районе в результате российских атак ранения получили семь человек. Всего за сутки российские войска нанесли 964 удара по 61 населенному пункту Запорожской области.

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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