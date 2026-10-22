Saudi Aramco евакуює персонал штаб-квартири в Дахрані — Jerusalem Post

Саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco наказала працівникам залишити штаб-квартиру в Дахрані, Саудівська Аравія, та перейти на дистанційну роботу. Це відбувається на тлі посилення атак єменських хуситів на королівство, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на шістьох обізнаних із ситуацією людей.

Причину евакуації офіційно не уточнювали. Aramco не відповіла на запит про коментар. Видання зазначає, що це могла б бути перша евакуація персоналу компанії від початку війни з Іраном, згаданої у матеріалі.

Атаки на об'єкти та аеропорти

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що угруповання атакувало об'єкти Aramco в Янбу на узбережжі Червоного моря та Міністерство оборони Саудівської Аравії в Ер-Ріяді. Саудівська влада цих атак не підтвердила.

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Коаліція на чолі із Саудівською Аравією повідомила про перехоплення безпілотників над Ер-Ріядом і Мединою. За даними джерела, внаслідок атаки хуситів на міжнародний аеропорт імені короля Фахда в Даммамі, неподалік Дахрана, загинули двоє людей — громадянин Саудівської Аравії та громадянин Індії. Ще восьмеро людей зазнали поранень. Саудівське управління цивільної авіації заявило, що роботу аеропорту відновили, а авіасполучення повернулося до нормального режиму.

Реакція ринків

Після повідомлень про Aramco основний індекс Саудівської Аравії TASI знизився на 2,5%. Водночас ф'ючерси на нафту Brent зросли на 3,06 долара, або на 2,81%, до 111,88 долара за барель. Раніше протягом торгів ціна сягнула 112,55 долара — найвищого рівня з 18 травня.

Хусити та коаліція на чолі із Саудівською Аравією, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, останніми тижнями відновили активні бойові дії. Саудівська Аравія заявляла, що завдавала ударів по пускових установках ракет у відповідь на атаки та перехоплювала балістичні ракети угруповання.

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