Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco приказала сотрудникам покинуть штаб-квартиру в Дахране, Саудовская Аравия, и перейти на удаленную работу. Это происходит на фоне усиления атак йеменских хуситов на королевство, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на шестерых осведомленных о ситуации людей.

Причину эвакуации официально не уточняли. Aramco не ответила на запрос о комментарии. Издание отмечает, что это могла бы быть первая эвакуация персонала компании с начала упомянутой в материале войны с Ираном.

Атаки на объекты и аэропорты

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка атаковала объекты Aramco в Янбу на побережье Красного моря и Министерство обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Саудовские власти не подтвердили эти атаки.

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Коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила о перехвате беспилотников над Эр-Риядом и Мединой. По данным источника, в результате атаки хуситов на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, неподалеку от Дахрана, погибли два человека — гражданин Саудовской Аравии и гражданин Индии. Еще восемь человек получили ранения. Саудовское управление гражданской авиации заявило, что аэропорт возобновил работу, а авиасообщение вернулось к нормальному режиму.

Реакция рынков

После сообщений об Aramco основной индекс Саудовской Аравии TASI снизился на 2,5%. В то же время фьючерсы на нефть Brent выросли на 3,06 доллара, или на 2,81%, до 111,88 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена достигла 112,55 доллара — самого высокого уровня с 18 мая.

Хуситы и коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает международно признанное правительство Йемена, в последние недели возобновили активные боевые действия. Саудовская Аравия заявляла, что наносила удары по пусковым установкам ракет в ответ на атаки и перехватывала баллистические ракеты группировки.

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