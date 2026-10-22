Rząd Wielkiej Brytanii uruchomił Energy Wealth Fund o wartości 2 mld funtów, który będzie kierował wpływy podatkowe z ropy i gazu z Morza Północnego na energię odnawialną oraz infrastrukturę niskoemisyjną, informuje OilPrice.

Fundusz w ramach National Wealth Fund

Nowy mechanizm będzie działał w ramach National Wealth Fund. W przeciwieństwie do norweskiego Government Pension Fund Global, który przede wszystkim inwestuje za granicą i pomaga finansować wydatki publiczne, brytyjski fundusz będzie kierował środki na krajowe projekty w zakresie energii odnawialnej i infrastruktury niskoemisyjnej.

Kanclerz John Healey powiedział, że pozostałe brytyjskie zasoby węglowodorów powinny pomóc finansować branże przyszłości. Utworzenie funduszu ogłoszono jednocześnie z zatwierdzeniem przez rząd projektu gazowego Jackdaw firmy Shell na Morzu Północnym.

Według szacunków rządu Jackdaw w szczytowym okresie wydobycia może zwiększyć krajową produkcję gazu w Wielkiej Brytanii o około 6%, wesprzeć setki miejsc pracy i dodać około 2,9 mld funtów do gospodarki kraju w okresie eksploatacji.

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Porównanie z Norwegią

Według modelowania brytyjskiego Ministerstwa Finansów, o którym poinformowała BBC, kraj mógłby zgromadzić fundusz państwowy o wartości około 1 bln funtów, gdyby zainwestował historyczne 200 mld funtów wpływów podatkowych z ropy i gazu z Morza Północnego, osiągał stopy zwrotu porównywalne z norweskimi i nie wycofywał środków. Zamiast tego wpływy te zostały wydane przez poprzednie rządy.

Norweski Government Pension Fund Global otrzymał pierwszy transfer kapitałowy w 1996 roku i urósł do około 2,4 bln dolarów dzięki dochodom z ropy oraz zyskom inwestycyjnym. Jednocześnie ograniczeniem dla brytyjskiego funduszu może być spadek wydobycia w dojrzałym basenie Morza Północnego. Rząd podtrzymuje także zamiar zaprzestania wydawania nowych licencji na poszukiwania, chociaż istniejące projekty będą nadal działać.

Organizacja branżowa Offshore Energies UK z zadowoleniem przyjęła pozwolenie na rozwój Jackdaw i wezwała rząd do zatwierdzenia dodatkowych projektów. Organizacja oświadczyła, że potencjalne inwestycje na Morzu Północnym przekraczają 50 mld funtów.

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