Правительство Великобритании запустило фонд Energy Wealth Fund объёмом £2 млрд, который будет направлять налоговые поступления от нефти и газа Северного моря на возобновляемую энергетику и низкоуглеродную инфраструктуру, сообщает OilPrice.

Фонд в составе National Wealth Fund

Новый механизм будет работать в составе National Wealth Fund. В отличие от норвежского Government Pension Fund Global, который преимущественно инвестирует за рубежом и помогает финансировать государственные расходы, британский фонд будет направлять средства на внутренние проекты в сфере возобновляемой энергетики и низкоуглеродной инфраструктуры.

Канцлер Джон Хили заявил, что оставшиеся британские углеводородные ресурсы должны помочь финансировать отрасли будущего. О создании фонда объявили одновременно с одобрением правительством газового проекта Jackdaw компании Shell в Северном море.

По оценке правительства, Jackdaw на пике добычи может увеличить внутреннее производство газа в Великобритании примерно на 6%, поддержать сотни рабочих мест и добавить около £2,9 млрд к экономике страны за срок эксплуатации.

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Сравнение с Норвегией

Согласно моделированию Министерства финансов Великобритании, о котором сообщила BBC, страна могла бы накопить суверенный фонд примерно на £1 трлн, если бы инвестировала исторические £200 млрд налоговых поступлений от нефти и газа Северного моря, получала доходность, сопоставимую с норвежской, и не изымала средства. Вместо этого эти поступления были потрачены предыдущими правительствами.

Норвежский Government Pension Fund Global получил первый капитальный трансферт в 1996 году и вырос примерно до $2,4 трлн благодаря нефтяным доходам и инвестиционной прибыли. В то же время ограничением для британского фонда может стать сокращение добычи в зрелом бассейне Северного моря. Правительство также сохраняет намерение прекратить выдачу новых лицензий на разведку, хотя действующие проекты продолжат работу.

Отраслевая организация Offshore Energies UK приветствовала разрешение на разработку Jackdaw и призвала правительство одобрить дополнительные проекты. В организации заявили, что потенциальные инвестиции в Северном море превышают £50 млрд.

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