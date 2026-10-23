Национальный оператор энергосистемы Великобритании NESO заявил, что этой зимой стране не грозят отключения электроэнергии или дефицит газа. В раннем зимнем прогнозе оператор ожидает достаточных объемов генерации и поставок газа, сообщает OilPrice.

Резерв мощности

По оценке NESO, в период с 31 октября по 31 марта 2027 года профицит производства электроэнергии составит 5,5 ГВт. Это соответствует резерву в 8,8% от прогнозируемого пикового спроса.

В то же время оператор предупредил, что ситуация может измениться из-за объемов генерации в континентальной Европе, развития газового рынка и погодных условий. NESO назвал январь наиболее уязвимым периодом для баланса спроса и предложения, когда непредвиденные события могут повлиять на стабильность системы.

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Цены и зависимость от импорта

Ожидаемая обеспеченность поставками не означает низких цен. Как отмечает OilPrice со ссылкой на Reuters, цены на газ и электроэнергию с поставкой в следующем месяце в Великобритании выросли на 180% и 120% соответственно по сравнению с февралем этого года.

По данным издания, за последнее десятилетие Великобритания стала больше зависеть от импорта газа из-за сокращения собственной добычи в рамках декарбонизации. Страна также все активнее импортирует электроэнергию из Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

Аналитики ING отметили, что газовые хранилища Европейского союза заполнены чуть более чем на 70%, а отбор газа уже начался. Регулятор Ofgem на этой неделе также одобрил соглашение между National Gas и Interconnector Limited, которое позволяет сохранить работу газопровода между Великобританией и Бельгией даже при меньших потоках. Более низкие объемы транспортировки связывают с ростом затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.

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