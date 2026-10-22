Велика Британія створила енергетичний фонд на £2 млрд — OilPrice

Уряд Великої Британії запустив фонд Energy Wealth Fund обсягом £2 млрд, який спрямовуватиме податкові надходження від нафти й газу Північного моря на відновлювану енергетику та низьковуглецеву інфраструктуру, повідомляє OilPrice.

Фонд у складі National Wealth Fund

Новий механізм працюватиме у складі National Wealth Fund. На відміну від норвезького Government Pension Fund Global, який переважно інвестує за кордоном і допомагає фінансувати державні видатки, британський фонд спрямовуватиме кошти на внутрішні проєкти у сфері відновлюваної енергетики та низьковуглецевої інфраструктури.

Канцлер Джон Гілі заявив, що решта британських вуглеводневих ресурсів має допомогти фінансувати галузі майбутнього. Про створення фонду оголосили одночасно зі схваленням урядом газового проєкту Jackdaw компанії Shell у Північному морі.

За оцінкою уряду, Jackdaw на піку видобутку може збільшити внутрішнє виробництво газу у Великій Британії приблизно на 6%, підтримати сотні робочих місць і додати близько £2,9 млрд до економіки країни протягом строку експлуатації.

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Порівняння з Норвегією

За даними моделювання Міністерства фінансів Великої Британії, про яке повідомила BBC, країна могла б накопичити суверенний фонд приблизно на £1 трлн, якби інвестувала історичні £200 млрд податкових надходжень від нафти й газу Північного моря, отримувала дохідність, співставну з норвезькою, та не вилучала кошти. Натомість ці надходження витрачали попередні уряди.

Норвезький Government Pension Fund Global отримав перший капітальний трансферт 1996 року й зріс приблизно до $2,4 трлн завдяки нафтовим доходам та інвестиційному прибутку. Водночас для британського фонду обмеженням може стати скорочення видобутку у зрілому басейні Північного моря. Уряд також зберігає намір припинити видачу нових ліцензій на розвідку, хоча чинні проєкти продовжать роботу.

Галузева організація Offshore Energies UK привітала дозвіл на розробку Jackdaw і закликала уряд схвалити додаткові проєкти. В організації заявили, що потенційні інвестиції в Північному морі перевищують £50 млрд.

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