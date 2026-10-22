英国政府启动了规模为20亿英镑的能源财富基金（Energy Wealth Fund），该基金将把北海石油和天然气税收收入投向可再生能源和低碳基础设施，OilPrice报道。

纳入国家财富基金的基金

这一新机制将在国家财富基金（National Wealth Fund）框架内运作。与主要在海外投资并帮助为公共支出提供资金的挪威政府全球养老金基金（Government Pension Fund Global）不同，英国基金将把资金投向国内可再生能源和低碳基础设施项目。

财政大臣约翰·希利表示，英国剩余的碳氢化合物资源应有助于为未来产业提供资金。该基金的设立与政府批准壳牌公司在北海的Jackdaw天然气项目同时宣布。

根据政府估计，Jackdaw在产量峰值时可使英国国内天然气产量增加约6%，支持数百个就业岗位，并在其运营期内为该国经济增加约29亿英镑。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与挪威的比较

据BBC报道，根据英国财政部的模型测算，如果该国将历史上从北海石油和天然气获得的2000亿英镑税收收入进行投资，获得与挪威相当的回报且不提取资金，本可积累一个约1万亿英镑的主权基金。相反，这些收入被历届政府花掉了。

挪威政府全球养老金基金于1996年获得首笔资本划拨，并凭借石油收入和投资收益增长至约2.4万亿美元。同时，英国基金的限制因素可能是成熟的北海盆地产量下降。政府还维持停止发放新的勘探许可证的意图，尽管现有项目将继续运营。

行业组织英国海上能源协会（Offshore Energies UK）欢迎批准开发Jackdaw，并呼吁政府批准更多项目。该组织表示，北海的潜在投资超过500亿英镑。

关注我们在