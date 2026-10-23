在伊朗及霍尔木兹海峡周边局势的背景下，布伦特原油期货10月23日交投于5月初以来的最高水平附近。截至美国东部时间4时50分，12月布伦特原油合约上涨0.7%，至每桶113.50美元；美国西得州中质原油期货上涨0.8%，至每桶100.24美元，CNBC报道。

油价走势

布伦特原油有望实现3.3%的周涨幅，这可能成为连续第三周上涨。与此同时，WTI本周可能收跌1.1%，从而结束连续两周的上涨。

交易员正在关注中东局势的发展。美国总统唐纳德·特朗普10月22日指责伊朗试图在美国中期选举前推高油价。他还在Truth Social的一则帖子中表示，德黑兰据称正在捏造有关船只遭袭以及霍尔木兹海峡布设水雷的消息。

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海湾事故报告

伊朗伊斯兰革命卫队表示，波斯湾有四艘船只遭到袭击并起火。其声称，另有三艘船只在霍尔木兹海峡触雷。与伊朗政府有关联的Tasnim通讯社报道了这一消息；CNBC的报道未提供对这些说法的独立证实。

另据报道，伊朗陆军参谋长表示，在加强自身能力后，该国军队已为“非对称战争”做好充分准备。

在沙特阿拉伯，据路透社报道，沙特阿美据称在一系列由伊朗支持的也门胡塞武装发动的袭击后，通知员工撤离其位于达兰的总部并转为远程办公。据CNBC报道，胡塞武装近几周袭击了沙特机场和一些阿美公司办公室，造成数人死亡。

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